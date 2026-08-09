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छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री देवघर रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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छत्तीसगढ़ के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शनिवार को पवित्र गंगा में स्नान कर गंगाजल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि यह उनकी 28वीं यात्रा है, जहां वे जलार्पण करेंगे। मंत्री ने श्रावणी मेला की व्यवस्था में हुए सुधार की भी सराहना की।

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री देवघर रवाना

सुल्तानगंज। छत्तीसगढ़ के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शनिवार को पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ गंगाजल ले बाबाधाम वाहन से रवाना हुए। मंत्री ने बताया कि अजगैवीनाथ में जलार्पण के बाद बाबा वैद्यनाथ व बाबा बासुकिनाथ में जलार्पण करेंगे।ये उनका 28 वां यात्रा है। प्रदेश के खुशहाली समृद्धि की बाबा से कामना करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में काफी परिवर्तन आया है। सुविधा बढ़ी है। इस बार व्यवस्था अच्छी है। लगभग 100 सहयोगी के साथ सपरिवार सुल्तानगंज पहुंचने पर महर्षि मेंहीं विश्रामालय सह रामुका विवाह भवन में मारवाड़ी युवा मंच शाखा सुलतानगंज के द्वारा स्वागत किया गया।मंत्री

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वाहन से गंगाजल लेकर बाबाधाम को रवाना हुए।

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