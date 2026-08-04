छत्तीसगढ़ में हाथी दांत की तस्करी का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में वन विभाग ने हाथी दांतों की अंतरराज्यीय तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। तीन तस्करों, जिसमें एक झारखंड का है, को गिरफ्तार किया गया है। विभाग अब इस तस्करी नेटवर्क की जांच कर रहा है।
बलरामपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में वन विभाग ने अंतरराज्यीय हाथी दांत तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान हाथी के तीन जबड़ों के दांत बरामद किए हैं। मामले में झारखंड से आए एक व्यक्ति समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग अब बरामद दांतों के स्रोत और तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रहा है। वन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, सूचना के आधार पर सोमवार को रामानुजगंज में कनहर नदी के पास स्थित एक लॉज के कमरे में छापा मारा गया। यहां तीन लोग कथित तौर पर वन्यजीवों से जुड़े प्रतिबंधित सामान की खरीद-फरोख्त के लिए इकट्ठा हुए थे।
तलाशी के दौरान एक बैग से हाथी के तीन जबड़े के दांत बरामद हुए और मौके पर ही तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान झारखंड के पलामू जिले के 42 वर्षीय संतोष कुमार विश्वकर्मा और बलरामपुर जिले के रामानुजगंज निवासी 49 वर्षीय अजय कुमार गुप्ता और 50 वर्षीय सतेंद्र कुमार रजक के रूप में हुई है।
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