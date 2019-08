छत्तीसगढ़: मुठभेड़ में पांच नक्सली ढेर, दो जवान घायल

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में पांच नक्सलियों को मार गिराया है। वहीं घटना में डीआरजी के दो जवान भी घायल हुए हैं।

राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने समाचार एजेंसी भाषा को बताया कि जिले के ओरछा थानाक्षेत्र के अंतर्गत धूरबेड़ा गांव के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में पांच नक्सलियों को मार गिराया है और डीआरजी के दो जवान भी घायल हुए हैं।

#UPDATE Five Maoists have been killed in encounter with security forces in Narayanpur,Chhattisgarh https://t.co/a7hbBZ4Ei7