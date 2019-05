दर्द से कराह रहा था शख्स, 5 किमी तक कंधे पर लाद CRPF जवानों ने पहुंचाया अस्पताल

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में अक्सर सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षाबलों पर नक्सली हमले जैसी खबरें आती रहती हैं। इस बीच सीआरपीएफ जवानों के कारनामे की एक ऐसी तस्वीर आई है, जिसे देखकर इन जवानों के प्रति सम्मान का भाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। बीजापुर में ट्रैक्टर से गिर कर घायल हुए शख्स को सीआरपीएफ जवानों ने अपने कंधे पर लादकर पांच किलोमीटर तक पैदल चले और उसे अस्पताल तक पहुंचाया।

Chhattisgarh: Personnel of CRPF's CoBRA battalion carried an injured man on a cot to hospital for 5 km in Bijapur, today. The man who had received injuries after falling off a tractor is undergoing treatment at a hospital and is now stable. pic.twitter.com/CDNwlQCqSw