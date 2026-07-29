सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल

सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गंभीर रूप से घायल
फोटो- 11 कैप्सन- किरण देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा छत्तीसगढ़फोटो- 12 कैप्सन- राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक में पीछे से घुसी कारसड़क दुर्घटना में भाजपा प्र
तालबेहट। समीपवर्ती मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मां पीतांबरा मंदिर में दर्शन कर लौट रहे छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह की कार एक ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में उनको व कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि कार सवार उनकी पत्नी और दोनों पुत्रियां सुरक्षित बताई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर निवासी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष 64 वर्षीय किरण देव सिंह पुत्र लक्ष्मी नारायण अपने 30 वर्षीय चालक गौतम पुत्र जागेश्वर, पत्नी और दोनों पुत्रियों के साथ कार से सागर की ओर जा रहे थे। झांसी ललितपुर नेशनल हाईवे-44 पर झरर घाट के पास उनकी कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई।
इस हादसे में वह और उनका चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय नागरिकों और पुलिस की मदद से घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीजेपी अध्यक्ष किरण देव सिंह और वाहन चालक गौतम की हालत नाजुक देखते हुए दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं उनकी पत्नी और दोनों पुत्रियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम अभिजीत सिंह, कोतवाली प्रभारी अशोक वर्मा तथा भाजपा के कई नेता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
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