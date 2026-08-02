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राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में चतरा राइफल क्लब का दबदबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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चतरा राइफल क्लब के खिलाड़ियों ने 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में 21 स्वर्ण, 21 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 49 पदक जीते। सभी खिलाड़ियों ने आगामी ईस्ट ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया। क्लब के निदेशक नितीश कुमार ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की और उन्हें आगे के लिए प्रेरित किया।

राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में चतरा राइफल क्लब का दबदबा

चतरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। 16वीं झारखंड राज्य शूटिंग चैंपियनशिप-2026 में चतरा राइफल क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 21 रजत एवं 7 कांस्य सहित कुल 49 पदक जीतकर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में क्लब के सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों ने आगामी ईस्ट ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। प्रतियोगिता में अश्विन ने सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। रवि कुमार यादव एवं अश्विनी ने 3-3 स्वर्ण एवं 1-1 रजत, स्नेहा कुमारी ने 2 स्वर्ण, राखी कुमारी ने 1 स्वर्ण एवं 2 रजत, विवेक राज ने 1 स्वर्ण एवं 2 रजत, अर्नव कुमार ने 1 स्वर्ण एवं 1 रजत, जबकि सचिन कुमार एवं सौरव कुमार ने 1-1 स्वर्ण पदक अपने नाम किए।

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अन्य पदक विजेताओं में पुष्पम राज, विष्णु कुमार, कवि राज, अंकित हृदयेश पाठक, दर्पण कुमारी, आयुषी सिंह, यशिका किंगर, आयुष कुमार, सायतम, पियूष कुमार, शगुन कुमारी, मेहल देवो राजपूत, उज्जला सिंह, फरहान अख्तर एवं वर्षा शामिल हैं। चतरा राइफल क्लब के निदेशक एवं मुख्य प्रशिक्षक नितीश कुमार ने सभी पदक विजेता एवं क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, अनुशासन, नियमित अभ्यास तथा अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अब सभी का लक्ष्य ईस्ट ज़ोन शूटिंग चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करना है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से पूरी लगन, आत्मविश्वास और समर्पण के साथ तैयारी जारी रखने का आह्वान किया।

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