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गणना प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम दिन, चतरा में 100 फीसदी जमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
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चतरा जिले में मतदाताओं से गणना प्रपत्र जमा कराने का कार्य 100 प्रतिशत पूरा हो गया है। अंतिम दिन विशेष अभियान चलाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि सभी पात्र मतदाताओं के प्रपत्र समय पर प्राप्त करें। 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

गणना प्रपत्र जमा करने का आज अंतिम दिन, चतरा में 100 फीसदी जमा

चतरा, प्रतिनिधि। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं से गणना प्रपत्र जमा कराने का बुधवार, 29 जुलाई अंतिम दिन रहा। चतरा जिले में गणना प्रपत्र जमा कराने का कार्य 100 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार जिले के सभी बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्र से गणना प्रपत्र प्राप्त कर लिया है। अंतिम दिन भी छूटे हुए प्रपत्रों को प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि जिले में गणना प्रपत्र प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बीएलओ को अधिकतम संख्या में प्रपत्र प्राप्त करने और किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने नहीं देने का निर्देश दिया है।

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सभी विधानसभा क्षेत्रों के दो-तीन बूथों से भी अद्यतन जानकारी ली जा रही है, ताकि प्रपत्र प्राप्ति और सत्यापन की स्थिति की निगरानी की जा सके। 29 जुलाई तक प्राप्त गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज किया जाएगा। इसके बाद पांच अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद जिन पात्र मतदाताओं का नाम छूट गया है, उन्हें दावा-आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर वे मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का दावा कर सकेंगे। निर्वाचन कार्यालय ने लोगों से ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जांचने की अपील की है।

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