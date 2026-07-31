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चेगौना धाम में कांवरियों के लिए शुरू हुआ माह भर चलने वाला भंडारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पलामू
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छतरपुर जिले के चेगौना धाम में सावन के पहले दिन कांवरियों के लिए भंडारे की शुरुआत की गई। यह धाम विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख पड़ाव बन रहा है। विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने उद्घाटन किया। यहां प्रतिदिन लगभग 500 कांवरियों को भोजन, विश्राम और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

चेगौना धाम में कांवरियों के लिए शुरू हुआ माह भर चलने वाला भंडारा

छतरपुर, प्रतिनिधि। राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर पलामू जिले के छतरपुर स्थित चेगौना धाम में सावन के पहले दिन औपचारिक रूप से कावरियों के लिए भंडारे की शुरुआत की गई। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों से बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरियों के लिए चेगौना धाम प्रमुख धार्मिक पड़ाव बनकर उभर रहा है। स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र रहा यह धाम अब प्रतिदिन बड़ी संख्या में गुजरने वाले कांवरियों को विश्राम, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। सेवा कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम का उद्घाटन गुरुवार को हुसैनाबाद के विधायक संजय कुमार सिंह यादव एवं राजद जिला अध्यक्ष धनंजय पासवान ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

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विधायक ने कहा कि चेगौना धाम अब केवल पलामू ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की भी आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। पूरे सावन माह कांवरियों के लिए भंडारा, चिकित्सा एवं विश्राम की व्यवस्था सराहनीय पहल है। कार्यक्रम का संचालन विकास यादव ने किया। भंडारा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, सचिव शिवनंदन यादव, उपाध्यक्ष रघु यादव, उपेन्द्र चौधरी, सुदेश्वर राम, जियाशिन अंसारी, उमेश यादव, छतरपुर के नगर अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, पन्नू यादव, कैलाश यादव, सुरुजदेव यादव, पुरण यादव, बबलू सिंह, धर्मदेव यादव आदि मौके पर उपस्थित थे। धाम परिसर स्थित पर्यटन विश्राम गृह में कांवरियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु रात में विश्राम करने के साथ मंदिर में दर्शन-पूजन कर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। सावन माह के प्रथम दिन से ही कांवरियों के लिए निःशुल्क भंडारा संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है। समिति के अनुसार प्रतिदिन लगभग 500 से अधिक कांवरिया यहां भोजन एवं विश्राम का लाभ उठा रहे हैं।

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