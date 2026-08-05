Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चतरा में दो माओवादी हथियार के साथ गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चतरा
Follow us on Google News
share

चतरा पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन को पुनः सक्रिय करने की साजिश को विफल कर दिया है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में दो माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार, जिंदा कारतूस और आगजनी में प्रयोग होने वाली सामग्री मिली। गिरफ्तार व्यक्तियों ने दहशत फैलाने की योजना का खुलासा किया।

चतरा में दो माओवादी हथियार के साथ गिरफ्तार

चतरा, संवाददाता। चतरा पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन को दोबारा सक्रिय करने की साजिश को समय रहते विफल कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने दो माओवादियों को हथियार, जिंदा कारतूस और आगजनी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देशी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, एक लीटर पेट्रोल, एक माचिस, एक मोटरसाइकिल तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों की पहचान कुन्दा थाना क्षेत्र के कोजरम गांव 22 वर्षीय निवासी सुरेन्द्र गंझू और करिलगड़वा गांव निवासी 20 वर्षीय संजय गंझू के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंझू के निर्देश पर भुईयांडीह घाटी में फायरिंग कर मालवाहक वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने जा रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी मंगलवार को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सदर एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने दी। उन्होंने बताया कि 3 अगस्त को एसपी अनिमेष नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक कुन्दा से प्रतापपुर-जोरी होते हुए भुईयांडीह की ओर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही उनके नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने प्रतापपुर-कुन्दा मुख्य मार्ग पर बलवादोहर गांव के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान कुन्दा की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर दोनों युवक बाइक तेज गति से भगाकर भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया.

पूछताछ में उजागर हुआ माओवादियों की साजिश

पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि वे माओवादी जोनल कमांडर मनोहर गंझू के निर्देश पर भुईयांडीह घाटी में फायरिंग कर दहशत फैलाने तथा मालवाहक वाहनों में आग लगाने जा रहे थे। इसका उद्देश्य क्षेत्र में भय का माहौल बनाकर माओवादी संगठन की सक्रियता दिखाना था। एसडीपीओ ने कहा कि चतरा जिले में लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुके भाकपा माओवादी संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए नए युवकों को संगठन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इससे जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

माओवादियों के किस दो युवक को गिरफ्तार किया गया है?
गिरफ्तार युवक सुरेन्द्र गंझू और संजय गंझू हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।