चतरा में दो माओवादी हथियार के साथ गिरफ्तार

चतरा, संवाददाता। चतरा पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन को दोबारा सक्रिय करने की साजिश को समय रहते विफल कर दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने दो माओवादियों को हथियार, जिंदा कारतूस और आगजनी में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक देशी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, एक लीटर पेट्रोल, एक माचिस, एक मोटरसाइकिल तथा दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों की पहचान कुन्दा थाना क्षेत्र के कोजरम गांव 22 वर्षीय निवासी सुरेन्द्र गंझू और करिलगड़वा गांव निवासी 20 वर्षीय संजय गंझू के रूप में हुई। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे भाकपा माओवादी संगठन के जोनल कमांडर मनोहर गंझू के निर्देश पर भुईयांडीह घाटी में फायरिंग कर मालवाहक वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैलाने जा रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी मंगलवार को एसपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सदर एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने दी। उन्होंने बताया कि 3 अगस्त को एसपी अनिमेष नैथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध युवक कुन्दा से प्रतापपुर-जोरी होते हुए भुईयांडीह की ओर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही उनके नेतृत्व में विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने प्रतापपुर-कुन्दा मुख्य मार्ग पर बलवादोहर गांव के पास एंटी क्राइम चेकिंग अभियान शुरू किया। इसी दौरान कुन्दा की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर दोनों युवक बाइक तेज गति से भगाकर भागने लगे, लेकिन पुलिस बल ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया.