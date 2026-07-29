Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 76 आरोपितों की रिहाई का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

छपरा न्यायालय ने नीट पेपर लीक के विरोध में हुई बंदी और तोड़फोड़ के मामलों में गिरफ्तार 76 आरोपितों को रिहा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन ने सभी बुनियादी तौर पर रिहाई का निर्णय लिया। मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 76 आरोपितों की रिहाई का आदेश

छपरा, नगर प्रतिनिधि। नीट पेपर लीक प्रकरण के विरोध के दौरान हुई बंदी और तोड़फोड़ के मामलों में गिरफ्तार सभी 76 आरोपितों की रिहाई का आदेश छपरा व्यवहार न्यायालय ने जारी किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति सिंह ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता एवं सारण के जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में यह आदेश पारित किया। सरकार की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को रिहा करने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर न्यायालय से बंदियों की रिहाई का अनुरोध किया गया। मामले में छपरा नगर थाना कांड संख्या 634/26 में 30, कांड संख्या 638/26 में 37 तथा कांड संख्या 639/26 में 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे।

ये भी पढ़ें:4 महीने से रूस में मोहम्मद सदाकत, बिहार पुलिस ने छात्र आंदोलन में कर दी एफआईआर?

तीनों मामलों के कुल 76 आरोपितों की रिहाई का आदेश जारी करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुक्ति आदेश मंडल कारा, छपरा को भेज दिया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में छपरा नगर थाना में कुल तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

ये भी पढ़ें:CJP और छात्रों के प्रदर्शन में क्यों नहीं गए खान सर? खदु बताई वजह

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Paper Leak NEET Chapra Latest News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।