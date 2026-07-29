नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 76 आरोपितों की रिहाई का आदेश
छपरा न्यायालय ने नीट पेपर लीक के विरोध में हुई बंदी और तोड़फोड़ के मामलों में गिरफ्तार 76 आरोपितों को रिहा करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने बताया कि सरकार और जिला प्रशासन ने सभी बुनियादी तौर पर रिहाई का निर्णय लिया। मामले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
छपरा, नगर प्रतिनिधि। नीट पेपर लीक प्रकरण के विरोध के दौरान हुई बंदी और तोड़फोड़ के मामलों में गिरफ्तार सभी 76 आरोपितों की रिहाई का आदेश छपरा व्यवहार न्यायालय ने जारी किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्वाति सिंह ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता एवं सारण के जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में यह आदेश पारित किया। सरकार की ओर से लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को रिहा करने का निर्णय लिया है। इसके आधार पर न्यायालय से बंदियों की रिहाई का अनुरोध किया गया। मामले में छपरा नगर थाना कांड संख्या 634/26 में 30, कांड संख्या 638/26 में 37 तथा कांड संख्या 639/26 में 9 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे।
तीनों मामलों के कुल 76 आरोपितों की रिहाई का आदेश जारी करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मुक्ति आदेश मंडल कारा, छपरा को भेज दिया। उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में छपरा नगर थाना में कुल तीन प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।
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