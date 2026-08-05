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सदर से मेडिकल तक चेस्ट क्लीनिक खोलने की प्रक्रिया शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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मुजफ्फरपुर में चेस्ट क्लिनिक खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएस और मेडिकल कॉलेज को पत्र भेजा है। चेस्ट क्लिनिक में सांस के रोगियों का इलाज होगा और वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी।

सदर से मेडिकल तक चेस्ट क्लीनिक खोलने की प्रक्रिया शुरू

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज तक चेस्ट क्लीनिक खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के सीएस और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को इस संबंध में पत्र भेजा है। चेस्ट क्लीनिक में सांस के रोगियों का इलाज किया जाएगा।

चेस्ट क्लिनिक की रिपोर्ट

विभाग ने चेस्ट क्लीनिक के लिए अक्टूबर से फरवरी तक सांस के कितने रोगी आए और कितने में सांस की बीमरी का क्या स्तर मिला, इसकी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉ महेश प्रसाद ने बताया कि जल्द ही इस बारे में प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

चेस्ट क्लिनिक की स्क्रीनिंग

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने चेस्ट क्लिनिक का जिला स्तर पर नोडल जिला गैर संचारी रोग नियंत्रण अधिकारी को बनाया है। इस क्लीनिक में वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के रिस्क फैक्टर को जानने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके अलावा रोगियों में सांस की बीमारी के संभावित कारणों की पहचान भी की जाएगी। चेस्ट क्लिनिक में आने वाले मरीजों को बीमारी से बचने के बारे में जानकारी दी जाएगी। मेडिकल कॉलेज में चेस्ट क्लिनिक को टीबी और चेस्ट डिजीज विभाग से जोड़ा जाएगा। इस क्लीनिक में हाई रिस्क वाले मरीजों का एक रोस्टर तैयार होगा। हर तीन और छह महीने पर चेस्ट क्लिनिक से मरीजों का फॉलोअप किया जाएगा।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

चेस्ट क्लिनिक कब खोला जाएगा?
चेस्ट क्लिनिक खोलने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी।
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