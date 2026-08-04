खेल : चेन्नई ओपन : तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिए
चेन्नई ओपन : तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिए चेन्नई। तमिलनाडु सरकार
चेन्नई ओपन : तमिलनाडु सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिए चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई ओपन डब्ल्यूटीए 250 टेनिस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए मंगलवार को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी। इससे इस वर्ष नवंबर में प्रतियोगिता के आयोजन का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह निर्णय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और तमिलनाडु टेनिस संघ के अध्यक्ष विजय अमृतराज के बीच बैठक में लिया गया। टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए आवश्यक अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की राशि प्रायोजकों के माध्यम से जुटाई जाएगी। हार्ड कोर्ट पर 2 से 8 नवंबर तक खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट नुंगमबक्कम स्थित स्टेडियम में होगा।
चेन्नई ओपन का पहला सत्र 2022 में खेला गया था। यह 2023 और 2024 में कैलेंडर से बाहर रहा जबकि 2025 में इसकी वापसी हुई थी।
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