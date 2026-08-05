गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम का जुलूस
गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम का जुलूस गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम का जुलूस गमगीन माहौल में निकला चेहल्लुम का जुलूस गमगीन माहौल में निकला चेहल्लु
सोनभद्र, संवाददाता। राबर्ट्सगंज नगर में मंगलवार को चेहल्लुम का जुलूस गमगीन माहौल में पूरे जोशो खुलूस से निकला। युवाओं ने यादे कर्बला में मातम व सीनाजनी करते हुए या हुसैन या हुसैन के नारे लगाकर कर्बला दूर है जाना जरूर है, की सदाए बुलंद करते रहे।राबर्ट्सगंज नगर में शाम पांच बजे सबसे पहले रिज़वी कटरा से ताजिया उठकर हीराबाबा व दीपनगर की ताजियों का मिलान टैक्सी स्टैंड पर हुआ। उसके बाद ये ताज़िया बिजली सबस्टेशन के पास पहंुचकर हमीदनगर की ताजियों से मिलान किया गया। इसके बाद सभी ताज़िया मेंन चौक पर पहुँची। मेन चौक पर क्या बूढ़े क्या जवान क्या मासूम बच्चे सबने खूनी मातम कर या हुसैन, या हुसैन की सदाए बुलन्द करते रहें।
गौरतलब हो कि मुहर्रम का त्योहार कर्बला के 72 शहीदों की याद में मनाया जाता है। कर्बला में 72 के मुकाबले यजीद की 22000 की सेना रही। यह हक और इंसाफ की लड़ाई थी। इस मौके पर सदर मुश्ताक खान, रोशन खान, एमए सिद्दीकी, हिदायत उल्ला खान, हीराबाबा वारसी, साजिद ख़ाँ वारसी, रिजवान वारसी, शेरू, जाफर आदि मौजूद रहे। चेहल्लुम जुलूस के मद्देनजर पुलिस की चाक चौबंद व्यवसथा रही।
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