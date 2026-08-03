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चेहल्लुम की 19वीं का जुलूस निकाला गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर के शाहगंज मोहल्ले में चेहल्लुम के अवसर पर हाजी दिलशाद हुसैन के इमामबाड़े से जुलूस निकाला गया। मौलाना असकरी खान ने इमाम हुसैन की शहादत का उल्लेख करते हुए कहा कि इमाम हुसैन को श्रद्धा से याद किया जाता है। जुलूस में भारी संख्या में लोग शामिल हुए और मातम किया गया।

चेहल्लुम की 19वीं का जुलूस निकाला गया

सुलतानपुर, संवाददाता शहर के शाहगंज मोहल्ले में स्थित मरहूम हाजी दिलशाद हुसैन के इमामबाड़े से चेहल्लुम की 19वीं का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर अंजुमनों ने नौहा-मातम करके हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की शहादत को याद किया।सोमवार शाम चार बजे जुलूस की शुरुआत हुई, जहां मौलाना असकरी खान ने मजलिस को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इमाम हुसैन दुनिया के ऐसे अकेले बादशाह हैं जिन्हें पूरी दुनिया श्रद्धा से याद करती है। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदुस्तान में मुसलमान ही नहीं, बल्कि हिंदू भाई भी इमाम हुसैन के प्रति गहरी आस्था रखते हैं।

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मौलाना असकरी ने कहा कि यजीद इमाम हुसैन, इमाम अली और इस्लाम का नाम मिटाना चाहता था, लेकिन आज यजीद के नाम पर जमा होने वाला कोई नहीं है, जबकि इमाम हुसैन के नाम पर पूरी दुनिया में लोग मौजूद हैं। उन्होंने इसे दीन और मजहब की जीत बताया। उन्होंने आगे कहा कि यजीद को मानने वाले भी उसकी कब्र का पता नहीं जानते, जबकि जिस इमाम हुसैन को यजीद ने बेगुनाह कत्ल कराया, उनका रौजा इराक के कर्बला में सजा हुआ है। हर साल अरबाईन चेहल्लुम के अवसर पर करोड़ों लोग वहां जमा होते हैं, जो एक रिकॉर्ड बनाता है। इस वर्ष भी दुनिया भर से करोड़ों जायरीन कर्बला पहुंच चुके हैं, यह तब हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव है, इराक के हालात भी खराब हैं और हवाई जहाज के टिकट काफी महंगे हो गए हैं। जुलूस में अंजुमन जीनतुल अजा रजिस्टर्ड अलीगढ़ अमहट और अंजुमन गुन्चए मजलूमिया ने नौहे पढ़े और मातम किया। यह जुलूस गभड़िया स्थित इमामबाड़ा हादी साहब में समाप्त हुआ। नगर कोतवाली पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मार्ग पर व्यवस्था बनाए रखी। मजलिस से पूर्व शफाअत हुसैन ने सोजखानी की, जबकि शेर अली और जिया मेहदी ने पेशखानी की। इस मौके पर हाशिम रजा, आबिद रजा, शबीह हैदर, शाहिद हुसैन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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