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मंगलवार को रखा जाएगा ताजिया, बुधवार को होगा सुपुर्देखाक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
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सैदापुर के विभिन्न गांवों में चेहलुम मनाया गया, जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाला गया और मजलिस का आयोजन किया गया। ताजिया को गमगीन माहौल में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। समुदाय ने इमाम हुसैन की सेवाओं का सम्मान किया।

मंगलवार को रखा जाएगा ताजिया, बुधवार को होगा सुपुर्देखाक
मंगलवार को रखा जाएगा ताजिया, बुधवार को होगा सुपुर्देखाक

सैदापुर, संवाददाता। चेहलुम का शोक मुहर्रम के ताजिया दफनाए जाने के चालीसवें दिन मनाया जाता है। अजादारी, मजलिस व मातम असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। चेहलुम हजरत इमाम हुसैन की शहादत का चालीसवां होता है। चेहलुम का ताजिया जिले समेत ग्रामीण इलाकों में भी सोमवार को देर रात तक या हुसैन-या हुसैन की सदाओं के साथ घर-घर ताजिया रखा जाएगा। वहीं मंगलवार को ताजियादारान नम आंखों से अपने-अपने गांव के नजदीक कर्बला में गमगीन माहौल में ताजिये को सुपुर्दे खाक करेंगे। सुप्रसिद्ध उर्दू कवि व स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मुहम्मद अली ने कहा है कि कत्ल-ए-हुसैन अस्ल में मरग-ए-यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर्बला के बाद।

इस्लाम धर्म के लिए हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अस. की सेवाओं और उनके बलिदानों को स्वीकार करना है। चेहलुम के मौके पर रविवार को जलालपुर क्षेत्र के कटघर मूसा, कजपुरा, हजपुरा, रसूलपुर बाकरगंज समेत अन्य गांवों में गमगीन माहौल में ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस से पूर्व मजलिस का आयोजन हुआ, जिसमें इमाम हुसैन की शहादत को याद कर खिराज-ए-अकीदत पेश की गई। बाद मजलिस ताजिया अपने कदीमी रास्तों से होकर इमाम चौक व घरों पर रखा गया। सोमवार को ताजिया जुलूस के साथ गांव स्थित कर्बला ले जाकर नम आंखों से सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा।

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