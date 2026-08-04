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कर्बला के शहीदों की याद में मनाया गया चेहल्लुम, निकाला जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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बहरिया में हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में चेहल्लुम धूमधाम से मनाया गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में अलम, ताबूत और जुलजनाह का जुलूस निकाला गया। मातमदारों ने नौहा पढ़कर अपने श्रद्धा का इजहार किया। ताजिया का जुलूस भी निकाला गया और शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया गया।

कर्बला के शहीदों की याद में मनाया गया चेहल्लुम, निकाला जुलूस

बहरिया, हिन्दुस्तान संवाद। हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में चेहल्लुम मंगलवार को पुलिस प्रशासन के मौजूदगी में पूरी अकीदत और परंपरागत तरीके से मनाया गया। अलम, ताबूत, जुलजनाह, अमारी का जुलूस निकाला गया। अकीदतमंदों ने नौहा पढ़कर मातम किया।कर्बला के 72 शहीदों को खिराजे अकीदत (श्रद्धा सुमन) पेश की। मातमदारों पर लोगों ने केवड़ा जल छिड़क कर इमाम हुसैन के प्रति अपने अकीदत का इजहार किया। लोगों की ओर से चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर सोमवार की रात में मुस्लिम बहुल गांव कपसा में ताजिया रखकर सारी रात मरसिया मजलिस और नौहा मातम किया गया। इमामबाड़ा सेठ बाबा से अंजुमन फरोग मातम का अलम जुलजनाह, अमारी का जुलूस निकाला गया।

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वहीं, अलम, ताबूत व जुलजनाह का मातमी जुलूस इमाम बारगाह वक्फ शाह आलमगीर सानी से निकला। दोनों अंजुमनों का जुलूस पूरे कपसा में नौहा-मातम के बीच गश्त कर दोपहर लगभग तीन बजे चौराहा पर पहुंचा। जहां पर नौहाख्वानों ने चेहल्लुम पर आधारित शोकाकुल कर देने वाला नौहा पढ़ा। मातमी जुलूस सड़क पर मातम करने के बाद गांव में चला गया। शाम को करीब चार बजे घर-घर व इमामबारगाह पर रखे गए ताजियों का जुलूस निकालकर उन्हें कर्बला पर देर शाम तक बड़े ही श्रद्धा एहतराम से नम आंखों के बीच सुपुर्द-ए-खाक किया गया। इस मौके पर बहरिया थानध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद रहे।

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