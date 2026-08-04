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मातमी धुनों के बीच निकला चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, झांसी
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मातमी धुनों के बीच निकला चेहल्लुम का जुलूसताजिया-बुर्राक, मस्जिद, अलम, अखाड़े रहे आकर्षण का केन्द्र पुलिस व्यवस्था रही चौकस, जगह-जगह तैनात रहा फोर्सझां

मातमी धुनों के बीच निकला चेहल्लुम का जुलूस

झांसी। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन व हसन सहित 72 साथियों की शहादत की याद में मंगलवार को चेहल्लुम मनाया गया। मुहर्रम के 40वें दिन चेहल्लुम का जुलूस गंधीगर टपरा से प्रारंभ हुआ। बड़े-बड़े ढोल मातम पुर्सी करते चल रहे थे। जुलूस के दौरान बड़े-चौड़े, ऊंचे ताजिया आकर्षण का केन्द्र रहे। जेवरों से सजीं बुर्राकें, अलम, इमारतें अनोखी थी। अखाड़ाबाजों ने करतब दिखाए। गंदीगर टपरा पर सुबह सभी ताजिया, बुर्राक, अखाडे़, मस्जिद, अलम सहित अन्य इमारतें एकत्र हुई। जिन्हें ताजिया कमेटी जिलाध्यक्ष याकूब अहमद मंसूरी ने मिसिलबद्ध कराया। व्यवस्थापक मंसूर अहमद मंसूरी, नूर अहमद मंसूरी, जुम्मन खां सहित अन्य ने जुलूस को आगे बढ़ाया।

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मिसिलबंदी के बाद इमारतें जुलूस के रूप में गंधीगर टपरा से सर्राफा बाजार, मानिक चौक, सिटी पोस्ट ऑफिस, सिंधी तिराहा होते हुए रानी महल पहुंचा और विसर्जित हो गया। फिर, सभी इमारतें अपने-अपने इमामबाड़ों पर वापस हो गई। शाम फिर सभी ताजिया, बुर्राक, अखाड़े, मस्जिद आदि इमारतें गंधीगर टपरा पर एकत्रित हुई। जिन्हें फिर से मिसिलबद्ध कराया गया। जुलूस सर्राफा बाजार, बजाजा बाजार, मालिनों का चौराहा, बड़ाबाजार होता हुआ मुरली मनोहर मंदिर पहुंचा। जहां मुकाबले के बाद सभी बुर्राकें व अखाड़े अपने-अपने इमामबाड़ों पर वापस हो गई। ताजिए विसर्जन के लिए लक्ष्मी तालाब स्थित करबला के लिए रवाना हो गए। जुलूस के दौरान पुलिस व्यवस्था चौकस रही।

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