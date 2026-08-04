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एहतराम से मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में इमाम हुसैन और शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। 28 अंजुमनों ने जुलूस निकाले, जहाँ मातम और नौहा गूंजते रहे। लोगों ने जंजीर और कमा के मातम के साथ भावनाएँ व्यक्त कीं। जुलूसों में बड़ी संख्या में अजादार शामिल हुए, और 'या हुसैन' के नारों से वातावरण गूंज उठा।

एहतराम से मना शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम

वाराणसी, कार्यालय संवाददाता। इमाम हुसैन और शहीदाने कर्बला का चेहल्लुम (चालीसवां) मंगलवार को अकीदत-एहतराम के साथ मनाया गया। शहर की 28 अंजुमनों ने अलग-अलग इलाकों से जुलूस निकाले। गलियों से घाटों तक नौहा और मातम की सदाएं गूंजती रहीं। अलम, ताबूत, ताजिया, दुलदुल और अमारी के जुलूस में अजादारों का हुजूम रहा। जगह-जगह जियारत की गई। जंजीर और कमा के मातम ने लोगों की आंखें गीली कर दीं। फिजां में ‘या हुसैन’ की सदा तारी रही। शिवपुर से अंजुमन पंजेतनी, मुकीमगंज-तेलियानाला में अंजुमन नसीरुल मोमिनीन, कालीमहल से मातमी अंजुमन जव्वादिया, दालमंडी चौक से अंजुमन हैदरी और कच्ची सराय से अंजुमन जव्वादिया ने जुलूस निकाले।

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दोषीपुरा में अंजुमन जाफरिया और जाफरिया कदीम ने संयुक्त रूप से ताजिया का जुलूस निकाला। शिवाला में अंजुमन गुलजार-ए-अब्बासिया और कासिमिया अब्बासिया के जुलूस निकले। कई जगह अजादारों ने जंजीर और कमा के मातम से खून का नजराना पेश किया। सलमान हैदर, शकील जादूगर, सैयद मुनाजिर हुसैन मंजू, लियाकत अली खान, शराफत अली, शहाब जैदी, शोफी, राजा और शानू मौजूद थे।

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