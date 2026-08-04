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चेहल्लुम में निकले ताजिए, कर्बला में दफन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में मंगलवार को शहीदाने कर्बला की याद में चेहल्लुम मनाया गया। ताजिया जुलूस मर्दन नाका, अलीगंज और बलखंडी नाका से होते हुए कर्बला पहुंचे। यहां प्रशासन ने ताजिया को दफनाने के लिए गड्ढे बनाए। इमाम बारगाहों में मजलिस और लंगर का आयोजन भी किया गया।

चेहल्लुम में निकले ताजिए, कर्बला में दफन
चेहल्लुम में निकले ताजिए, कर्बला में दफन

बांदा। शहीदाने कर्बला की याद में मंगलवार को चेहल्लुम मनाया गया। शहर के अलग-अलग इमामबाड़ों से मातमी धुनों के साथ मर्दन नाका से मरहूम एजाज चचा, अलीगंज से मुन्ना रेवाड़ी और कुदउवा जनाना, बलखंडी नाका से ढपाली बिरादरी समेत कई ताजिया जुलूस परंपरागत रास्तों से होते हुए देर शाम कर्बला पहुंचे। यहां नदी किनारे प्रशासन द्वारा बनाए गए गड्ढे में उन्हें दफनाया गया। मर्दन नाका, अलीगंज, गूलर नाका, खुटला, बलखंडी नाका आदि मोहल्लों से होकर केन नदी किनारे पानी में विसर्जित किए गए। शिया मुस्लिमों के इमाम बारगाहों में भी मजलिस और प्रतीकात्मक ताबूत वगैरह का प्रदर्शन हुआ। लंगर किए गए।

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