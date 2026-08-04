हसनपुरा में चेहल्लुम के मौके पर निकलेगा मातमी जुलूस।
हसनपुरा में हज़रत इमाम हुसैन अ.स. और उनके 72 अनुयायियों की शहादत के चालीस दिन बाद चेहल्लुम पर्व मनाया जाएगा। जिले में तैयारियों का जोर दिखाई दे रहा है, जहाँ ताजिया और अलम के जुलूस निकाले जाएंगे। प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयार है।
हसनपुरा, एक संवाददाता। हजरत इमाम हुसैन अ.स. और उनके 72 अनुयायियों की शहादत के चालीस दिन के बाद चेहल्लुम का पर्व मनाया जाता है। जो कि आज मंगलवार को मनाया जाएगा। जिसको ले क्षेत्र में हर जगह जुलूस की तैयारी देखने को मिली। हसनपुरा, उसरी, मंद्रापाली के अलावा अन्य इलाकों में इसकी तैयारी खास देखने को मिला। जहां विभिन्न चौकों पर ताजिया, अलम का जुलूस निकाला जाएगा। वहीं इसके अलावा विभिन्न इमामबाड़ों में जिक्र- ए- हुसैन, मजलिस, नौहा, मातम का सिलसिला देखने को मिला। जहां आज उसरी, हसनपुरा, मंद्रापाली में मातमी जुलूस निकाल या हुसैन या हुसैन की सदा बुलंद कर मातम करते हुए कर्बला तक लोग जाएंगे।
वही प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट दिख रही है।
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