चेहल्लुम पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न
अरवल जिले में चेहल्लुम पर्व कर्बला के मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर मुसलमानों ने ताजिया निकाला और लाठी का करतब दिखाते हुए कर्बला पहुंचे। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नवजोत सिमी की देखरेख में पुलिस बल तैनात रहा तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने निरंतर भ्रमण किया।
अरवल, निज संवाददाता। जिले में चेहल्लुम पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा के बीच कर्बला के मैदान में संपन्न हुआ। चेहल्लुम के अवसर पर मुसलमान भाइयों के द्वारा ताजिया निकाला गया एवं जगह-जगह पर लाठी का करतब दिखाते हुए रूट के अनुसार कर्बला के मैदान में पहुंचा यहां पर चेहल्लुम पर्व का समापन किया गया। पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो इसके लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नवजोत सिमी के द्वारा जगह-जगह पर पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई थी। सदर थानाध्यक्ष दरबारी चौधरी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी की टीम लगातार भ्रमण कर रही थी। वही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार संजय, अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार लगातार भ्रमण कर रहे थे।
फोटो- 04 अगस्त अरवल- 18 कैप्शन- अरवल के कर्बला मैदान में मंगलवार को चेहल्लुम के मौके पर लगी भीड़।
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