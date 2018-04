इस रेसिपी को शेयर कर ट्रोल हुए शेफ संजीव कपूर

केरल का मालाबार खाना जैसे मालाबार पराठा नॉनवेज डिश पूरे भारत में बहुत मशहूर है। यह खानपान अपने अलग फ्लेवर, खुशबू और मसालों के लिए जानें जाते हैं। मालाबार खाने में मुख्य तौर पर पनीर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन मशहूर शेफ और टीवी पर्सनैलिटी संजीव कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पर 'मालाबार पनीर' की रेसिपी शेयर की है। इस रेसिपी को शेयर करने के बाद से वे ट्रोल होने लगे।

कुछ लोगों का कहना था कि मालाबार शब्द लगा देने से कोई भी डिश मालाबार नहीं हो जाती। मालाबार पनीर कुछ नहीं होता मालाबार चिकन होता है।

किसी ने लिखा मैं आपको चैलेंज कर सकती हूं कि आपको किसी भी मालाबार डिश में पनीर नहीं मिलेगा।

किसी ने लिखा केरल में हम पनीर नहीं खाते, हमने सुना भी नहीं है ऐसी कोई डिश होती है।

संजीव कपूर द्वारा शेयर की गई रेसिपी

Malabar Paneer - A wonderful Malabar dish that has the flavors spicies and offers several gastronomic opportunities. The food is generally fresh, aromatic and flavored. For more such interesting recipes click on https://t.co/c2rBBuz4LW#foodlover pic.twitter.com/M0RMhpPyRl — Sanjeev Kapoor (@SanjeevKapoor) April 18, 2018

ऐसे हुए ट्रोल

Malabar Paneer? That’s very insulting. — Deviprasad (@deviprasadv) April 19, 2018

When did "paneer" come to Malabar?🤔 — ❗️Old Monk❗️ (@No_Not_That_One) April 18, 2018