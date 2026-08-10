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ढाबा के बावर्ची की संदिग्धावस्था में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आजमगढ़
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बरदह के एक ढाबा पर एक बावर्ची की अचानक मौत हो गई। मृतक अजीत क्षेत्रीय असम के कारबी एंगलांग जनपद का निवासी था। रविवार सुबह पेट में दर्द के बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी।

ढाबा के बावर्ची की संदिग्धावस्था में मौत

बरदह, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बौवापार मोड़ के पास आजमगढ़-जौनपुर मार्ग पर स्थित एक ढाबा पर रविवार की सुबह बावर्ची की मौत हो गई। वह असम के कारबी एंगलांग जनपद का निवासी था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। असम के कारबी एंगलांग जनपद के मांजा थाना क्षेत्र के नेपाली बस्ती मांजा ईस्ट निवासी 30 वर्षीय अजीत क्षेत्रीय पुत्र बहादुर बौवापार स्थित एक ढाबा पर बावर्ची का काम करता था। रविवार की सुबह करीब नौ बजे उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे लेकर लोग ठेकमा सीएचसी पर पहुंचे, उपचार के दौरान अजीत क्षेत्रीय की मौत हो गई।

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। ठेकमा चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया कि सूचना मिली थी कि पेट दर्द, दस्त होने पर तबियत खराब हो गई थी। पीएम रिपोर्ट आने पर स्थित स्पष्ट होगी। मृतक के घर सूचना दे दी गई है।

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