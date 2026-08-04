छात्र सहायता केंद्र आज खुलेगा, लाइब्रेरी 12 तक बंद
चौ. चरण सिंह विवि ने आज छात्र सहायता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, ताकि छात्र प्रोविजनल सर्टिफिकेट (पीसी) एवं अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। हालांकि, 12 अगस्त तक कैंपस और केंद्रीय पुस्तकालय बंद रहेगा। छात्र ऑनलाइन पीसी और माइग्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन को जरुरी प्रमाण पत्रों की बाध्यता के चलते चौ.चरण सिंह विवि ने आज यानी मंगलवार को छात्र सहायता केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। यदि छात्रों को प्रोविजनल सर्टिफकेट (पीसी) सहित अन्य प्रमाण पत्र चाहिए तो वह केवल आज छात्र सहायता केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, 12 अगस्त तक कैंपस स्थित केंद्रीय पुस्तकालय बंद रहेगा। कैंपस एवं कॉलेज अब 13 अगस्त को ही खुलेंगे। सोमवार को विवि ने उक्त आदेश जारी कर दिए। प्रमाण पत्रों की जरुरत देखते हुए विवि ने केवल आज छात्र सहायता केंद्र खोलने का फैसला लिया है। कल यानी बुधवार से 12 अगस्त तक कैंपस के साथ ही छात्र सहायता केंद्र भी बंद रहेगा। विवि ने छुट्टियों में सेंट्रल लाइब्रेरी खुली रखने पर कोई राहत नहीं दी है। विवि के अनुसार जिला प्रशासन ने परीक्षाओं को छोड़कर विवि को पूरी तरह बंद रखने के आदेश दिए हैं। सोमवार शाम विवि ने छात्रों को जिला प्रशासन के आदेश की सूचना दे दी गई। ऐसे में आज से 12 अगस्त तक सेंट्रल लाइब्रेरी पूरी तरह से बंद रहेगी। इस निर्णय के बाद कैंपस अब 12 अगस्त तक पूरी तरह बंद रहेगा。
ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं पीसी
विवि के अनुसार छात्र https://certificate.ccsuforms.in/ पर जाते हुए ऑनलाइन पीसी एवं माइग्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को इस पोर्टल पर निर्धारित फीस ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। छात्रों को निर्धारित सूचनाएं दर्ज करते हुए अपना एकाउंट बनाना होगा। इसके बाद छात्र खुद से पीसी एवं माइग्रेशन अपने घर से डाउनलोड कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज