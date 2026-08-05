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ऑनलाइन डाउनलोड करें पीसी, नहीं हो तो ईमेल करें

By Praveen Dixit
हिन्दुस्तान, मेरठ
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कांवड़ यात्रा के चलते 12 अगस्त तक पूरी तरह से बंद चौ. चरण सिंह विवि ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए छात्रों को ऑनलाइन डाउनलोड की सुविधा दी है। छात्र विभिन्न वर्षों की मार्कशीट और हेल्पलाइन नंबर की मदद से आसानी से अपनी पीसी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन डाउनलोड करें पीसी, नहीं हो तो ईमेल करें

कांवड़ यात्रा के चलते 12 अगस्त तक पूरी तरह से बंद चौ. चरण सिंह विवि ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट (पीसी) के लिए बुधवार को बड़ी राहत दे दी। छात्र अब विवि के किसी भी वर्ष की पीसी घर बैठे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट नॉट फाउंड की स्थिति में छात्रों को अंतिम वर्ष की मार्कशीट निर्धारित ईमेल पर भेजनी होगी। मार्कशीट मिलते ही विवि डाटा अपडेट कर देगा और छात्र अपनी पीसी डाउनलोड कर सकेंगे। विवि ने विशेष स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। विवि के अनुसार छात्र https://certificate.ccsuforms.in/ पर जाते हुए अपनी पीसी के लिए निर्धारित सूचनाएं दर्ज करते हुए इसे घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों को इस प्रक्रिया में फीस भी ऑनलाइन ही जमा करनी होगी。

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कैंपस बंद रहने की जानकारी

विवि के अनुसार 12 अगस्त तक कैंपस पूरी तरह से बंद है। ऐसे में जिन छात्रों को पीसी की जरुरत है तो वह उक्त वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर लें। अभी तक वेबसाइट पर 2010 के बाद की ही पीसी डाउनलोड की जा सकती थी, लेकिन नई व्यवस्था में छात्र इससे पूर्व के वर्षों की पीसी भी डाउनलोड कर सकेंगे。

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समस्या समाधान के लिए संपर्क

विवि के अनुसार यदि पीसी हासिल करने में कोई दिक्कत आती है तो छात्र 01214050694 पर भी संपर्क कर सकते हैं। यदि रिजल्ट नॉट फाउंड की स्थिति है तो छात्र अपनी अंतिम वर्ष की मार्कशीट ccsformquery@gmail.com पर भेज सकते हैं।

विवि ने जारी किए परिणाम

विवि ने बीएससी ऑनर्स माइक्रोबॉयोलॉजी, गणित, बॉटनी, जूलॉजी, सांख्यिकी प्रथम सेमेस्टर, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सांख्यिकी तृतीय सेमेस्टर, बीकॉम ऑनर्स प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर एनईपी, बीए ऑनर्स अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, संस्कृत प्रथम सेमेस्टर, बीए-बीएससी योगा साइंस प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर और एमएससी एजी सीड साइंन द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम जारी कर दिया है। छात्र आज से विवि वेबसाइट पर यह परिणाम देख सकते हैं।

अकादमिक प्रश्न

छात्र अपनी पीसी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं?
छात्र https://certificate.ccsuforms.in/ वेबसाइट पर जाकर अपनी पीसी के लिए निर्धारित सूचनाएं दर्ज करते हुए इसे घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं।
Praveen Dixit

लेखक के बारे में

Praveen Dixit

शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


कॅरियर का सफर

प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।


उच्च शिक्षा और लक्ष्य

उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
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