हो जाएं तैयार, 13 अगस्त से कॉलेजों में बनेगी मेरिट
कांवड़ यात्रा के बाद चौ. चरण सिंह विवि में प्रवेश प्रक्रिया 13 अगस्त से शुरू होगी। यूजी-पीजी में लगभग 1.90 लाख छात्र-छात्रा प्रवेश के लिए प्रक्रिया में शामिल होंगे। 17-19 अगस्त को पहली मेरिट से प्रवेश होने हैं। छात्रों को ऑफर लेटर स्वीकार करने के लिए ओटीपी की आवश्यकता होगी।
कांवड़ यात्रा के चलते दस दिनों के ब्रेक के बाद चौ.चरण सिंह विवि कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए पंजीकरण करा चुके छात्र-छात्रा अब प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। 13 अगस्त से कैंपस एवं कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के लिए पहली मेरिट बननी शुरू हो जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस के बाद अगले हफ्ते से कैंपस एवं कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। 17-19 अगस्त को विवि में पहली मेरिट से प्रवेश होने हैं। यूजी-पीजी में करीब डेढ़ लाख सीटों पर 1.90 लाख छात्र-छात्राएं प्रवेश के लिए प्रक्रिया में शामिल होंगे। विवि के अनुसार कॉलेजों को 13-14 अगस्त को मेरिट तैयार करते हुए छात्र-छात्राओं को ऑफर लेटर भेजने हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं अगले दिन रविवार होने से दो दिन प्रवेश संबंधित काम नहीं होंगे। 17 अगस्त से प्रवेश शुरू होने हैं, ऐसे में 16 अगस्त की देर रात और 17 जुलाई की सुबह तक छात्र-छात्राओं के लॉगइन में ऑफर लेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। कॉलेजों में पंजीकृत विद्यार्थियों को ईमेल या लॉगइन पर अपने ऑफर लेटर स्वीकार करने होंगे। इसके लिए छात्रों को ओटीपी मिलेगा और इससे ही ऑफर लेटर कंफर्म करना होगा। कैंपस में पंजीकृत छात्रों का मेरिट में नाम आने पर उन्हें केवल फीस जमा करते हुए संबंधित विभाग में रिपोर्ट करना होगा.
यह प्रमाण पत्र रखें तैयार
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-ऑनलाइन आवेदन की प्रति
-ईमेल या लॉगइन पर मिला ऑफर लेटर
-10-12 वीं के अंक एवं प्रमाण पत्र
-पासपोर्ट साइज फोटो
-भारांक प्रमाण पत्र यदि आवेदन में क्लेम किए हों
-जाति अथवा आय प्रमाण पत्र, यदि लागू होता है तो
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंPraveen Dixit
शॉर्ट बायो : प्रवीण दीक्षित पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान मेरठ में उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
प्रवीण दीक्षित भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) उच्च शिक्षा, मौसम एवं प्रदूषण बीट पर काम कर रहे हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
प्रवीण दीक्षित ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2006 में अमर उजाला अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। अमर उजाला और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में उन्हें शिक्षा, मौसम और पर्यावरण बीट पर काम करने का मौका मिला। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार इन बीट को कवर कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से प्रवीण को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पर कमांड के साथ ही इनोवेशन, रिसर्च और डाटा विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
उच्च शिक्षा, मौसम और इससे जुड़े रिसर्च के विषयों पर प्रवीण की गहरी समझ है। उच्च शिक्षा में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। प्रवीण का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शोध, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई । डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचार
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