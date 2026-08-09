चातुर्मास महाव्रत में हुए विविध अनुष्ठान
वाराणसी के श्री काशीधर्म पीठ रामेश्वर मठ में चातुर्मास महाव्रत के 10वें दिन अनुष्ठान आयोजित किए गए। पीठाधीश्वर स्वामी नारायणानंद तीर्थ ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर प्रतिदिन पादुका पूजन, गुरुदर्शन, सत्संग और प्रसाद वितरण भी हो रहा है।
वाराणसी। श्री काशीधर्म पीठ रामेश्वर मठ, अस्सी में चल रहे चातुर्मास महाव्रत के 10वें दिन विविध अनुष्ठान हुए। पीठाधीश्वर स्वामी नारायणानंद तीर्थ ने भक्तों को आशीर्वचन दिया। चातुर्मास महाव्रत के अंतर्गत प्रतिदिन पादुका पूजन, गुरुदर्शन, सत्संग एवं प्रसाद वितरण हो रहा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें