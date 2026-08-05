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तेलंगाना : जुए में हारने के बाद सीए ने आत्महत्या की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जुए में हारने के बाद हीलियम गैस सूंघकर आत्महत्या कर ली। मृतक 33 वर्षीय था और हैदराबाद की फर्म में काम करता था। उसने गैस खरीदने के बाद होटल के कमरे में मास्क का इस्तेमाल करते हुए आत्महत्या की।

तेलंगाना : जुए में हारने के बाद सीए ने आत्महत्या की

तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) ने जुए में हारने के बाद कथित तौर पर हीलियम गैस सूंघकर आत्महत्या कर ली। वह 33 साल के थे और मंगलवार को एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतक हैदराबाद की एक फर्म में काम करता था। उसने यहां हीलियम गैस सिलेंडर और उपकरण खरीदे थे और एक होटल के कमरे में गैस सूंघने के लिए मास्क का इस्तेमाल करके अपनी जान दे दी। उसने इस बारे में यूट्यूब पर वीडियो देखे थे।

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