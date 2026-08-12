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डीजे रोक कर बजाने पर मार्ग हुआ जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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सोमवार रात बड़ौत बुढाना कांवड़ मार्ग पर डाक कांवड़ियों के बीच डीजे बजाने को लेकर प्रतियोगिता हुई। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और यूपी के कांवड़ियों ने गंगाजल लेकर निकलने की होड़ की। पुलिस ने दोनों गुटों को समझाकर रास्ता साफ किया ताकि वाहनों और पैदल देवताओं का आवागमन सुगम हो सके।

डीजे रोक कर बजाने पर मार्ग हुआ जाम

दाहा। बड़ौत बुढाना कांवड़ मार्ग पर सोमवार को देर रात तक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी आदि प्रांतों के डाक कांवड़ियों का आवागमन बना है। देर रात कांवड़ियों में अधिक से अधिक गंगाजल लेकर निकलने की होड़ सी लगी है जिसमें डाक कांवड़ के कांवड़िये गंगाजल लेकर निकल रहे है। सोमवार रात बामनौली में दो बड़ी झांकी वाली कांवड़ में डीजे बजाने को लेकर दो कांवड़ गुटों के बीच कंपीटिशन हो गया। दोनों ने अपने अपने वाहन मार्ग पर बराबर में खड़े कर ऊंची आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया। इस बीच दोनों तरफ वाहनों से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर वहां से हटाया।

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इसके बाद वाहनों व पैदल चल रहे कांवड़ियों को रास्ता मिल पाया। दोघट थाना प्रभारी केवल सिंह ने बताया कि कांवड़ मार्ग पर रुकी दो डीजे वाली कांवड़ हटाकर रास्ता खुलवाया दिया गया था।

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