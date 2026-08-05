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पुलिस पर कांवड़ खंडित करने का आरोप, जमकर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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कांवड़ यात्रा के दौरान चंडीघाट चौक पर एक कांवड़िये की कांवड़ गिरने से हंगामा मच गया। कांवड़ियों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांवड़ तोड़ी और शराब में धुत हैं। पुलिस ने जांच के बाद शराब पीने के आरोपों को नकार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

पुलिस पर कांवड़ खंडित करने का आरोप, जमकर हंगामा

कांवड़ यात्रा के दौरान चंडीघाट चौक पर देर रात अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान एक कांवड़िये की कांवड़ नीचे गिरने के बाद कांवड़ियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा कर दिया। कांवड़ियों ने पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में होने का आरोप भी लगाया। वायरल वीडियो में कांवड़ियों का एक दल पुलिसकर्मियों से तीखी नोक झोंक करता दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में एक कांवड़िये की कांवड़ अचानक नीचे गिर गई। जिसके बाद साथ चल रहे कांवड़िए आक्रोशित हो गए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पर कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

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आरोप है कि इस दौरान कुछ कांवड़िये पुलिसकर्मी के पीछे दौड़ पड़े और उससे तीखी बहस हुई। पूरे घटनाक्रम का वीडियो कांवड़ियों द्वारा ही बनाया गया। जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।मामले को लेकर एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि बीती रात कुछ कांवड़िए हाईवे की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने उन्हें निर्धारित मार्ग पर जाने के लिए रोका। एसपी सिटी ने यह भी स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में लगाए गए पुलिसकर्मी के शराब पीने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच में शराब के सेवन की पुष्टि नहीं हुई।

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