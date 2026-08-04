आधुनिकता में बदल गया कांवड़ लाने का तरीका

आधुनिकता में कांवड़ का स्वरूप बदल गया है। पूर्व के समय में चलने वाली कांच की गंगाजली का स्थान अब बड़े बड़े क्लश ने ले लिया है। कांवड़ यात्रा में कुछ वर्षों से प्रतिस्पर्धा में क्षमता से अधिक गंगाजल उठाने के प्रचलन से न केवल संत महंत बल्कि आमजन भी चिंतित हैं। हाल यह है कि कुछ युवा एक-दूसरे की होड़ में और शारीरिक बल दिखाने के चक्कर में 100 से 200 लीटर तक गंगाजल कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। जिससे हालांकि संत-महंतों का कहना है कि महादेव एक बूंद या एक लोटा जल से भी प्रसन्न होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि क्षमता से अधिक भार उठाकर ही उनको प्रसन्न किया जा सकता है।

कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों का आगमन

गंगा नगरी से फाल्गुन और सावन माह में शिव भक्तों का आगमन होता है। गंगा नगरी में यहां पर दूर प्रांतों से शिव भक्तों का आगमन होता है। पहले शिव भक्त गंगा से कांच की शीशी में गंगा जल लेकर जाते थे। उसके बाद यहां पर प्लास्टिक की कैन ने स्थान ले लिया। पिछले तीन साल से कांवड़ का स्वरूप बदल गया। अब युवा कांवड़ लेकर जाने वाले शिव भक्त बड़े बड़े कलश में गंगा जल लेकर जा रहे है। इस दौरान आस्था के समागन में देश भक्ति की झलक भी नजर आ रही है। तिरंगा लपेट कर शिव भक्त कांवड़ लेकर जा रहे है। पंडित शिवदत्त शर्मा ने बताया कि आस्था के उल्लास में इतना भी उत्साह नहीं होना चाहिए कि खुद को भी परेशानी हो और दूसरों को भी। बालक, महिलाएं, वृद्ध तक भारी वजन उठाकर चल रहे हैं। महादेव भारी वजन उठाने से नहीं बल्कि मां गंगा को लेकर जाने वाले के भाव से प्रसन्न होंगे। चूंकि गंगा मां हैं तो वह कभी नहीं चाहेंगी कि उनका पुत्र कष्ट उठाए। इसका भी ध्यान रखना होगा। कांवड़ यात्रा का बदलता स्वरूप चिंता का विषय है। यह केवल प्रतिस्पर्धा है, जबकि यह आस्था का पर्व है इसे दमखम दिखाने का पर्व नहीं बनाना चाहिए। बल का प्रदर्शन किसी और मंच पर हो सकता है पर अपने बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। युवाओं को एक-दूसरे की होड़ नहीं करनी चाहिए। युवाओं, महिलाओं व बच्चों को सुझाव है कि वह क्षमता के अनुसार जल लेकर जाएं। कांवड़ हर जगह रखना भी अच्छा नहीं है। इससे उसकी पवित्रता पर भी सवाल उठते हैं।