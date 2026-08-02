गणित से बढ़ी छात्रों की दूरी, कला और बायो बने पहली पसंद

बरेली में इस बार उच्च शिक्षा में छात्रों की पसंद बदलती नजर आ रही है। पहले जहां बीएससी गणित में प्रवेश के लिए लंबी दौड़ रहती थी, वहीं इस बार गणित विषय से छात्रों की दूरी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बरेली कॉलेज है, जहां बीएससी गणित की 880 सीटों के मुकाबले उम्मीद से काफी कम आवेदन आए। प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी करीब 300 सीटें खाली हैं। यह पहली बार है जब गणित विषय में इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। दूसरी ओर कला, बायो ग्रुप और बीकॉम की मांग लगातार बढ़ी है। बरेली कॉलेज में बीए की 1840, बीकॉम की 1040 और बीएससी बायो ग्रुप की 720 सीटों पर छात्रों ने बढ़-चढ़कर आवेदन किए।