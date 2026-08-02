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गणित से बढ़ी छात्रों की दूरी, कला और बायो बने पहली पसंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में उच्च शिक्षा में छात्रों की पसंद में बदलाव आया है। बीएससी गणित में आवेदन कम आ रहे हैं, जिससे करीब 300 सीटें खाली हैं। वहीं, कला, बायो ग्रुप और बीकॉम की डिमांड बढ़ रही है। छात्रों के लिए विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश की संभावनाएं हैं।

गणित से बढ़ी छात्रों की दूरी, कला और बायो बने पहली पसंद

बरेली में इस बार उच्च शिक्षा में छात्रों की पसंद बदलती नजर आ रही है। पहले जहां बीएससी गणित में प्रवेश के लिए लंबी दौड़ रहती थी, वहीं इस बार गणित विषय से छात्रों की दूरी बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बरेली कॉलेज है, जहां बीएससी गणित की 880 सीटों के मुकाबले उम्मीद से काफी कम आवेदन आए। प्रवेश प्रक्रिया के बाद भी करीब 300 सीटें खाली हैं। यह पहली बार है जब गणित विषय में इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। दूसरी ओर कला, बायो ग्रुप और बीकॉम की मांग लगातार बढ़ी है। बरेली कॉलेज में बीए की 1840, बीकॉम की 1040 और बीएससी बायो ग्रुप की 720 सीटों पर छात्रों ने बढ़-चढ़कर आवेदन किए।

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अधिक आवेदन मिलने के कारण इन सभी पाठ्यक्रमों की सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं। केवल बरेली कॉलेज ही नहीं, बल्कि कई निजी महाविद्यालयों में भी बीएससी गणित की सीटें खाली हैं। ऐसे में जो छात्र अब तक प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उनके लिए गणित में सीधे प्रवेश का अवसर अभी भी उपलब्ध है। इसके अलावा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संचालित कई डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में भी सीटें खाली हैं। ऐसे छात्र, जो किसी कारण से नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सके, वे इन कोर्सों में आवेदन कर अपना भविष्य संवार सकते हैं।

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