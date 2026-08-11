युद्ध का तरीका बदल रहा, ड्रोन और नई तकनीक बनी अहम: डीआरडीओ
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के प्रमुख सी.के. दास ने कहा कि आधुनिक युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है, जिसमें नए तकनीकी उपकरणों जैसे ड्रोन की भूमिका बढ़ रही है। उन्होंने युद्ध की आर्थिक लागत को भी महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भारत को आधुनिक रक्षा प्रणाली के उत्पादन में तेजी लानी होगी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स (ईसीएस) के महानिदेशक सी.के. दास ने मंगलवार को कहा कि युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब युद्ध में असमान तरीके से हमले और एक साथ बड़ी संख्या में हमले बढ़ रहे हैं। इनमें ड्रोन और नई तकनीकों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। उन्होंने यहां नेट्रा 2026 के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। यह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, डिजिटल ट्विन और बेहद महत्वपूर्ण सैन्य सिस्टम तैयार करने के क्षेत्र में नई तकनीक और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार है。
युद्ध की लागत भी बहुत महत्वपूर्ण
दास ने कहा कि भारत को कई स्तरों वाली रक्षा व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलों और रडार से लेकर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, डायरेक्टेड-एनर्जी हथियार और ड्रोन जैसी अलग-अलग तकनीकों को एक साथ जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि अब युद्ध में केवल सेना की ताकत या तेजी ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि युद्ध की लागत भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। एक छोटा सा ड्रोन भी अलग-अलग क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकता है।
कामिकाजे और शाहेद ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल
दास ने कामिकाजे ड्रोन और शाहेद ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युद्ध की आर्थिक लागत यह तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी कि किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे।
भारत की रक्षा तैयारी पर भी बात
भारत की रक्षा तैयारियों के बारे में दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुदर्शन चक्र विजन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई अलग-अलग तकनीकों को एक साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए कई तरह की तकनीकों को एक साथ जोड़ना होगा। दास ने कहा कि भारत को आधुनिक रक्षा प्रणालियों का तेजी से और बड़ी संख्या में उत्पादन करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बनाए गए सभी हथियार और सिस्टम एक जैसा प्रदर्शन करें।
महत्वपूर्ण प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें