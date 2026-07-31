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12 अगस्त से 4 अक्टूबर तक गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस रूट में किया गया बदलाव, जानें कहां से होकर चलेगी ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोड्डा
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रिवर्तित रूट पर ट्रेन का अलवर, बांदीकुई, दौसा, गांधीनगर तथा जयपुर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी दिया जाएगा। इस

12 अगस्त से 4 अक्टूबर तक गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस रूट में किया गया बदलाव, जानें कहां से होकर चलेगी ट्रेन

गोड्डा। गोड्डा से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में कुंड-खोरी रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के कारण गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस के मार्ग में अस्थायी बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार, 12 अगस्त से 4 अक्टूबर तक गाड़ी संख्या 19604 गोड्डा-दौराई एक्सप्रेस अपने सामान्य मार्ग रेवाड़ी–रींगस–फुलेरा के बजाय रेवाड़ी–अलवर–जयपुर–फुलेरा होकर चलेगी। यह व्यवस्था 11, 18 और 25 अगस्त तथा 1, 8, 15 और 22 सितंबर को गोड्डा से खुलने वाली ट्रेनों पर लागू रहेगी। मार्ग बदलने के कारण ट्रेन का अलवर, बांदीकुई, दौसा, गांधीनगर और जयपुर स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव भी होगा।

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इससे इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव रेल लाइन के दोहरीकरण से जुड़े प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण किया गया है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन पहले की तरह अपने पुराने मार्ग से चलेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन के मार्ग, समय और ठहराव की जानकारी रेलवे की आधिकारिक सूचना प्रणाली से जरूर जांच लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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