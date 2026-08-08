हर कॉलेज के छात्र संघ में एसटी व महिला प्रतिनिधि की सीट होगी आरक्षित
झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत छात्र संघ में एसटी-एससी और महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। अब हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के लिए सीट आरक्षित होगी, जिससे हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के आधार पर अब छात्र संघों के गठन और प्रतिनिधित्व में व्यापक बदलाव को लागू कर दिया गया है। नए नियमों के तहत विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक छात्र संघों में प्रतिनिधित्व के ढांचे में बदलाव करते हुए छात्र संघ में एक सीट एसटी-एससी या पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के लिए अनिवार्य कर दी गई है। इसी के साथ एक सीट छात्राओं के लिए भी अनिवार्य रूप से निर्धारित कर दी गई है। इसका मतलब यह कि छात्र संघ कॉलेज स्तर का हो या विश्वविद्यालय स्तर का, इसमें एसटी-एससी एवं महिलाओं के लिए एक-एक प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
छात्र संघ चुनाव में बदलाव
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-2026 के अनुसार अब प्रत्येक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के लिए सीट आरक्षित होगी, जो चुनाव के माध्यम से चुनी जाएंगी। इसके साथ ही सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित एक प्रतिनिधि का चुनाव अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इन श्रेणियों के लिए आरक्षण का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। छात्र संघों के स्वरूप को और अधिक विस्तृत करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि कॉलेज के हर एक विभाग से एक-एक प्रतिनिधि का भी चुनाव होगा, जिससे सीधे तौर पर शैक्षणिक विभागों की समस्याओं को छात्र संघ के मंच पर रखा जा सकेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को भी छात्र संघ में नामित करने की नई व्यवस्था की गई है। इन नियमों का उद्देश्य छात्र संघों को राजनीति से दूर रखकर शैक्षणिक और रचनात्मक गतिविधियों पर केंद्रित करना है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी छात्र संघ किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा। चुनाव में केवल वे छात्र भाग ले सकेंगे, जो उस संस्थान के नामांकन रजिस्टर में दर्ज हैं। नया अधिनियम लागू होने के बाद वर्षों बाद अब कोल्हान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
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लेखक के बारे मेंBhado Majhi
शॉर्ट बायो : भादो माझी पिछले 17 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर जनजातीय बहुल इलाक़ों में पत्रकारिता कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
भादो माझी प्रिंट मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट के तौर पर राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर नजर रखते हैं। जनजातीय समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक एवं शैक्षिक पहलुओं के विश्लेषण पर उनका विशिष्ट अनुभव हैं। 2021 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट मीडिया एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर :
भादो माझी ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में दैनिक जागरण अखबार से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में दैनिक जागरण में उन्हें लोकल कंटेंट क्रिएटर टीम का नेतृत्व दिया गया। 2015 से 2021 तक दैनिक जागरण में लोकल रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व करने के बाद वह ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट होने के कारण भादो माझी को पत्रकारिता की तकनीकी और फील्ड प्रैक्टिकलिटी की मजबूत समझ है। इसी वजह से उनका राजनीतिक बीट पर कमांड होने के साथ उन्हें जनजातीय समाज में आ रहे परिवर्तन की शोध स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त है। झारखंड के ट्राइबल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मीडिया स्टडीज के शोध छात्रों के लिए उन्होंने फ़ील्ड गाइड के रूप में भी अपनी एक्स्पर्टीज़ को साझा किया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनकी शोध आधारित स्टोरीज को आज भी रेफरेंस के तौर पर जनजातीय मामलों की रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ट्राइबल स्टडीज एवं योगदान
झारखंड के 32 (अब 33) जनजाति की रूढ़ि परंपरा से लेकर स्वशासन व्यवस्था के बारे में उनकी पकड़ न सिर्फ़ इन जनजातियों के बीच मज़बूत है बल्कि अलग अलग माध्यमों से इन समुदायों की स्थिति और संभावनाओं पर भी इनकी रिपोर्ट सरकार के नीति निर्धारकों तक के लिए इन जनजातियों का मंतव्य प्रस्तुत करती रही है। भादो माझी का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना तो है ही, साथ ही वंचित वर्ग की आवाज बनकर नीति निर्धारकों तक वस्तुस्थिति पहुंचाना और भविष्य की रणनीति को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना है।
विशेषज्ञता
झारखंड के 32 जनजाति समाज की समझ
रूढ़ि परंपरा पर गहरी पकड़
सुदूर गांवों के अंतिम पंक्ति में खड़े आदिवासियों से सीधा संवाद
झारखंड की सभी जनजाति की भाषा की जानकारी
देश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल समाज से आना