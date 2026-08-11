दो साल बाद जन्म-मृत्यु पंजीकरण के कोर्ट का आदेश जरूरी
मछलीशहर में जन्म और मृत्यु के देर से पंजीकरण के नियमों में बदलाव किया गया है। अब 21 दिन के भीतर पंजीकरण कराने पर प्रमाणपत्र नि:शुल्क मिलेंगे। एक वर्ष के भीतर विलंब शुल्क देना होगा और दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में कोर्ट का आदेश जरूरी होगा। नए नियम फर्जी प्रमाणपत्रों पर रोक लगाने के लिए हैं।
मछलीशहर, हिन्दुस्तान संवाद। जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले पंजीकरण को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण कराने पर अब अलग-अलग स्तर पर सत्यापन और अनुमति की व्यवस्था की गई है। खासकर दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म या मृत्यु के मामलों में कोर्ट का आदेश जरूरी होगा। नई व्यवस्था के अनुसार जन्म एवं मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर प्रमाणपत्र निःशुल्क जारी किया जाएगा। 21 दिन के बाद और एक वर्ष के भीतर पंजीकरण कराने पर निर्धारित विलंब शुल्क देना होगा। वहीं एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष के भीतर के मामलों में जिला मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति और सत्यापन के बाद ही पंजीकरण किया जा सकेगा।
दो वर्ष से अधिक पुराने मामलों में नियम और कड़े कर दिए गए हैं। ऐसे मामलों में अब कार्यकारी मजिस्ट्रेट के स्तर से पंजीकरण की अनुमति नहीं होगी। आवेदक को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराया जा सकेगा। एसडीएम अजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि जन्म और मृत्यु का समय से पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है। निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण कराने से लोगों को अनावश्यक प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जन्म और मृत्यु की घटनाओं का समय से पंजीकरण कराकर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लें। नई व्यवस्था का उद्देश्य रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय बनाना और फर्जी जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होने पर प्रभावी रोक लगाना है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल एसडीएम से मिलकर उक्त समस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया। इस अवसर पर महामंत्री आलोक विश्वकर्मा,भरत लाल यादव, आरपी सिंह, सुरेंद्रमणि शुक्ल, राज कुमार पटवा,विनय पांडेय, अभिषेक सिंह उपस्थित रहे।
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