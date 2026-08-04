खेल : नए स्कोरिंग सिस्टम से कुछ खिलाड़ी हो जाएंगे बाहर : गोपीचंद
पुलेला गोपीचंद ने बैडमिंटन की स्कोरिंग प्रणाली में संभावित बदलाव पर अपनी चिंता व्यक्त की। उनका मानना है कि इससे कुछ खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं। गोपीचंद ने कहा कि युगल खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगले साल 21 अंकों के खेल के बजाय 15 अंकों के प्रारूप में खेला जाएगा।
नई दिल्ली, एजेंसी। पुलेला गोपीचंद को याद है कि जब उनके खेलने के दिनों में बैडमिंटन की स्कोरिंग प्रणाली में बदलाव हुआ था तो कितनी उथल-पुथल मची थी। अब जबकि यह खेल एक और रणनीतिक बदलाव के लिए तैयार हो रहा है तो भारतीय कोच का मानना है कि कुछ खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। गोपीचंद ने कहा,जब मैंने आल इंग्लैंड (2001) जीता था, तब कुछ महीने बाद वे 15 से सात अंक के प्रारूप पर चले गए थे। मुझे उस समय दिक्कत हुई क्योंकि मैं स्ट्रोक खिलाड़ी था। मुझे सामंजस्य बिठाने में समय लगता था। मुझे वापसी में एक साल लगा। जब तक मैंने तालमेल बिठाया, वे फिर पारंपरिक प्रारूप में चले गए और मुझे फिर झटका लगा। फिर मेरे लिए वापसी करना बहुत मुश्किल हो गया। इससे फर्क पड़ता है। इससे कुछ खिलाड़ियों को फायदा होगा और कुछ बाहर हो जाएंगे। युगल खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि छोटे प्रारूप में प्रतिस्पर्धा का हर चरण अहम हो जाएगा।
युगल में विकल्प नहीं
गोपीचंद ने स्वीकार किया कि सात्विकसाईराज रांकीरेड्डी और चिराग शेट्टी के बाद भारत के पास विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा,यह काफी जायज सवाल है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को साथ खेलना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। पांच साल पहले हमारे पास पांच अकादमी थी लेकिन आज 500 हैं। 500 व्यक्तिगत खिलाड़ी और अलग-अलग दिमाग। युगल में समस्या बढ़ जाती है।
21 की जगह 15 अंकों के तीन गेम
अभी 21 अंकों के तीन गेम के प्रारूप में बैडमिंटन खेला जाता है। अगले साल इसे बदलकर 15 अंकों के तीन गेम का प्रारूप कर दिया जाएगा। बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि छोटे प्रारूप से व्यस्त कैलेंडर में खिलाड़ियों के कार्यभार के प्रबंधन में मदद मिलेगी।
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