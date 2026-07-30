एक और आठ अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी: राष्ट्रपति भवन
दिल्ली के राष्ट्रपति भवन ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रिहर्सल के कारण 1 और 8 अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी। यह सेरेमनी हर हफ्ते होती है और पीबीजी भारतीय सेना की सबसे सीनियर रेजिमेंट है जो राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का पालन करती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रिहर्सल के कारण एक और आठ अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी। यह सेरेमनी एक सैन्य परंपरा है जो हर हफ्ते आयोजित की जाती है, ताकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का एक नया दल कार्यभार संभाल सके। वर्ष 1773 में गठित पीबीजी भारतीय सेना की सबसे सीनियर रेजिमेंट है। यह भारत के राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का पालन करने वाली रेजिमेंट है। पीबीजी के जवान बेहतरीन घुड़सवार, कुशल टैंक-कर्मी और पैराट्रूपर होते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें