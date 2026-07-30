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एक और आठ अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी: राष्ट्रपति भवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के राष्ट्रपति भवन ने घोषणा की है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रिहर्सल के कारण 1 और 8 अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी। यह सेरेमनी हर हफ्ते होती है और पीबीजी भारतीय सेना की सबसे सीनियर रेजिमेंट है जो राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का पालन करती है।

एक और आठ अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी: राष्ट्रपति भवन

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति भवन ने गुरुवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रिहर्सल के कारण एक और आठ अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी नहीं होगी। यह सेरेमनी एक सैन्य परंपरा है जो हर हफ्ते आयोजित की जाती है, ताकि राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का एक नया दल कार्यभार संभाल सके। वर्ष 1773 में गठित पीबीजी भारतीय सेना की सबसे सीनियर रेजिमेंट है। यह भारत के राष्ट्रपति के लिए औपचारिक कर्तव्यों का पालन करने वाली रेजिमेंट है। पीबीजी के जवान बेहतरीन घुड़सवार, कुशल टैंक-कर्मी और पैराट्रूपर होते हैं।

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