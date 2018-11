यूपी के फैजाबाद के बाद गुजरात के इस शहर का बदल सकता है नाम!

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने के मंगलवार को फैजाबाद का नाम अयोध्या करने का फैसला किया है। इसके बाद कई शहरों और सड़कों के नाम बदलने की मांग भी उठने लगी है। इस कड़ी में अब गुजरात के अहमदाबाद का नाम भी जुड़ सकता है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल ने कहा है कि पिछले काफी समय से अहमदाबाद का नाम बदलने की मांग की जा रही है। अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की मांग हो रही है। उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई को पूरा करने में हमें लोगों का सहयोग मिला तो हम नाम बदलने को तैयार हैं।

Since long, there's been demand to change name of Ahmedabad&rename it as Karnavati. If we get people's support for legal process, we're ready to change its name. People of Ahmedabad like the name Karnavati. Whenever time is appropriate we'll change it: Nitinbhai Patel,BJP (06.11) pic.twitter.com/mQtNvx7oE7