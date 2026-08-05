खेल स्पर्धाओं के चयन ट्रयल स्टेडियम में अब 13 को

राज्य कर्मचारियों के शारीरिक संवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लालपुर स्टेडियम में जिला स्तरीय सिविल सर्विसेज चयन ट्रायल्स की तिथि में परिवर्तन किया गया है। उप क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि पहले छह अगस्त को निर्धारित चयन व ट्रायल्स अब शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में 13 जुलाई सुबह दस बजे से किया जाएगा। चयन ट्रायल स्टेडियम में होगा। इसमें टेनिस, वॉलीबॉल, तैराकी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, टेबल-टेनिस, कबड्डी, शतरंज, भारोत्तोलन व बेस्टफिजिक, एथलेटिक्स, फुटबॉल, कैरम, ब्रिज, कुश्ती, पावर-लिफ्टिंग, क्रिकेट, हॉकी, खो-खो और योगासन सहित कुल 19 खेल स्पर्धाएं शामिल हैं। उपक्रीड़ाधिकारी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सिविल सर्विसेज टीमों व खिलाड़ियों को फिजि़कल टेस्ट में कम से कम 14 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।