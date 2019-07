चंद्रमा पर चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग से पहले ISRO ने जारी किया वीडियो, देखें यह खास फुटेज

दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने और अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने के मकसद से भारत सोमवार को दूसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण करेगा। इसे बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-एमके तृतीय यान से भेजा जाएगा। चंद्रयान-2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। इससे चांद के बारे में समझ सुधारने में मदद मिलेगी जिससे ऐसी नयी खोज होंगी जिनका भारत और पूरी मानवता को लाभ मिलेगा। तीन चरणों का 3,850 किलोग्राम वजनी यह अंतरिक्ष यान ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के साथ यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से सुबह दो बजकर 51 मिनट पर आकाश की ओर उड़ान भरेगा।

चंद्रमा पर भारत के दूसरे मिशन चंद्रयान-2 की सोमवार को तड़के 2.51 बजे लॉन्चिंग के बाद पहले 17 दिन यह पृथ्वी की कक्षा में ही रहेगा जहां से अगले पांच दिन में इसे चांद की कक्षा में स्थानांतरित किया जाएगा। यह मिशन इसरो के इतिहास के सबसे कठिन मिशनों में से एक है।

यह भी पढ़ें - Chandrayaan 2: जानें क्या-क्या पता लगाएगा चंद्रयान-2, क्या है इसमें खास

इसरो ने रविवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने वीडियो के जरिये मिशन चंद्रयान-2 के बनने की कहानी को दिखाया है। इस वीडियो में कुछ एक्स्क्लूसिव फुटेज हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि कैसे इस मिशन को पूरा करने के लिए काम किया गया और अलग-अलग कंपोनेंट को साथ लाया गया।

Here's some exclusive, behind-the-scenes footage of the mission's various components coming together - https://t.co/baOMowvWHa

Tell us what you think about it in the comments below. #Chandrayaan2 #GSLVMkIII #ISRO pic.twitter.com/Kguy33p2C1