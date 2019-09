Chandrayaan-2 memes: भारतीयों ने ट्विटर पर ऐसे मनाया जश्न, 'विक्रम तुम सच्चे फाइटर हो'

चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने को लेकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) लगातार प्रयासरत है। चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की भले ही चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, मगर हम भारतीयों के लिए सुखद खबर यह है कि हार्ड लैंडिंग के बावजूद विक्रम लैंडर सलामत है और साबुत है। चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की शुक्रवार की देर रात और शनिवार तड़के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रूव पर लैंडिंग कराई गई, तब से ही भारतीयों की धड़कनें तेज हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और चंद्रयान-2 की सफलता को लेकर भगवान से दुआएं भी कर रहे हैं।

चंद्रयान-2 के मिशन को उस वक्त थोड़ा सा हल्का झटका लगा, जब विक्रम लैंडर का चंद्रयान-2 के ऑर्बिटल से संपर्क टूट गया। साथ ही लैंडर कहां है, उस बारे में कोई जानकारी नहीं। जैसे ही यह खबर इसरो प्रमुख के शिवन (सिवन) ने देश को दी, सबकी धड़कनें थम गईं। मगर कुछ देर बाद ही यह खबर आई कि विक्रम लैंडर का पता चल गया है, वैसे ही देश में खुशी का माहौल बन गया। फिलहाल इसरो की टीम विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इसरो की टीम अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी।

चंद्रयान-2 को लेकर सोशल मीडिया भी ऐसे पोस्ट्स से भरा पड़ा है। इस अवसर को हर कोई अपने -अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा- दोस्तों चंद्रयान-2 और विक्रम लैंडर सफल हो गया। बप्पा का आशीर्वाद जो था।

एक यूजर ने लिखा- बड़ी खबर... विक्रम लैंडर का पता चल गया। जय हिंद।

जब यह खबर आई कि चंद्रमा से चंद कदमों की दूरी पर पहुंचते ही विक्रम लैंडर का चंद्रयान-2 से संपर्क टूट गया, उस वक्त को लेकर एक यूजर ने इसे इस अंदाज में बयां किया।

एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान पर तंज कसते हुए लिखा-

अमूल ने भी अपने कार्टून के जरिए चंद्रयान पर एक मीम बनाया है। उसने कैप्शन में लिखा है- चांद तारों को छूने की आशा...

#Amul Topical: The dream lives on... the mission will be accomplished soon! pic.twitter.com/T3LSBjeena — Amul.coop (@Amul_Coop) September 9, 2019

चंद्रयान-2 से विक्रम के संपर्क न होने पर नागपुर सिटी पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मजेदार ट्वीट किया।

Dear Vikram,

Please respond 🙏🏻.

We are not going to challan you for breaking the signals!#VikramLanderFound#ISROSpotsVikram @isro#NagpurPolice — Nagpur City Police (@NagpurPolice) September 9, 2019

