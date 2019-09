चंद्रयान-2 पर बोले राष्ट्रपति कोविंद, देश को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व

'चंद्रयान-2' के लैंडर 'विक्रम' का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट जाने के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज कहा कि देश को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व है।

कोविन्द ने ट्वीट किया, ''चंद्रयान-2 मिशन के साथ इसरो की समूची टीम ने असाधारण प्रतिबद्धता और साहस का प्रदर्शन किया है। देश को इसरो पर गर्व है।" उन्होंने कहा, ''हम सभी सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं।"

'चंद्रयान-2' के लैंडर 'विक्रम' का चांद पर उतरते समय जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। सपंर्क तब टूटा जब लैंडर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था।

With #Chandrayaan2 Mission, the entire team of ISRO has shown exemplary commitment and courage. The country is proud of @ISRO. We all hope for the best #PresidentKovind