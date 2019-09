चंद्रयान 2: नागपुर पुलिस ने 'विक्रम' से कहा, संपर्क करो...सिग्नल तोड़ने पर नहीं काटेंगे चालान

नागपुर पुलिस चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम को लेकर अपने एक दिलचस्प ट्वीट की वजह से इंटरनेट पर छाई हुई है। इस ट्वीट में पुलिस ने 'विक्रम' से जवाब देने का अनुरोध करते हुए कहा कि सिग्नल तोड़ने के लिये उसका चालान नहीं किया जाएगा।

'विक्रम' का शनिवार को चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान उसकी सतह से 2.1 किलोमीटर दूर रहने के दौरान इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर से संपर्क टूट गया था। इसरो प्रमुख के सिवन ने रविवार को कहा था कि लैंडर विक्रम के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नागपुर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा, “प्रिय विक्रम, कृपया जवाब दो। हम सिग्नल तोड़ने पर तुम्हारा चालान नहीं काटेंगे।” सोशल मीडिया पर नागपुर पुलिस के इस ट्वीट को खूब पसंद किया जा रहा है और उसके हास्यबोध की भी तारीफ हो रही है।

Dear Vikram,

Please respond 🙏🏻.

We are not going to challan you for breaking the signals!#VikramLanderFound#ISROSpotsVikram @isro#NagpurPolice