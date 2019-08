चांद के और करीब पहुंचा Chandrayaan 2, दूसरी कक्षा में किया प्रवेश

चंद्रयान 2 अब चांद के और करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 2 ने बुधवार को सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में भी प्रवेश कर लिया। इससे पहले चंद्रयान 2 ने चांद की कक्षा में मंगलवार को प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष के. सिवन ने मंगलवार को कहा था कि आज, चंद्रयान-2 मिशन ने एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है। सुबह नौ बजे यान को चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। यह प्रक्रिया लगभग 30 मिनट तक चली। चंद्रयान-2 को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया गया।

#ISRO

Second Lunar bound orbit maneuver for #Chandrayaan2 spacecraft was performed successfully today (August 21, 2019) beginning at 1250 hrs IST



For details please visit https://t.co/cryo8a7qre pic.twitter.com/MpiktQOyX6