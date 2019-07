चंद्रयान-2 की लॉन्चिंग को प्रधानमंत्री मोदी ने देखा लाइव, सामने आया Video

चंद्रयान-2 का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण कर भारतीय स्पेस संस्थान (Isro) ने आज एक नाया इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अभियान पर पैनी निगाह रखे हुए थे और अपने ऑफिस से इस लॉन्चिंग को लाइव देख रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल और विज्ञान के क्षेत्र में नयी ऊंचाइयां छूने के लिए 130 करोड़ देशवासियों के दृढ़ संकल्प को प्रकट करता है। सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है।

पीएम मोदी द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्चिंग का वीडियो सामने आया है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं-

चंद्रयान-2 में स्वदेशी प्रणाली के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह मिशन, ''दिल से भारतीय, भावना में भारतीय है। चंद्रमा के अनछुए पहलुओं का पता लगाने के लिए चंद्रयान-2 सोमवार को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) से शान के साथ रवाना हो गया। इसे 'बाहुबली नाम के सबसे ताकतवर रॉकेट जीएसएलवी-मार्क ।के जरिए अपराह्न दो बजकर 43 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''चंद्रयान-2 जैसी कोशिशों से होनहार नौजवान विज्ञान के प्रति गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ''चंद्रयान की बदौलत भारत के चंद्रमा कार्यक्रम को बड़ा बढावा मिलेगा। चंद्रमा को लेकर हमारी जानकारी भी बढेगी।

Prime Minister Narendra Modi: K Sivan ji (ISRO Chief) , congratulations to you and to the entire team of ISRO on the successful launch of #Chandrayaan2. This successful launch is a matter of pride for the countrymen. pic.twitter.com/53ERD8YUFl