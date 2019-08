चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा चंद्रयान-2, सात सितंबर को चांद पर होगी लैंडिंग

देश के दूसरे चंद्र मिशन 'चंद्रयान-2' को मंगलवार को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब वह चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी कि चंद्रयान 2 सुबह 9 बजकर दो मिनट पर चांद की कक्षा में प्रवेश किया। वहीं, इस बारे में इसरो चीफ सुबह 11 बजे प्रेस को संबोधित करेंगे।

Lunar Orbit Insertion (LOI) of #Chandrayaan2 maneuver was completed successfully today (August 20, 2019). The duration of maneuver was 1738 seconds beginning from 0902 hrs IST



