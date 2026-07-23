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चंद्रशेखर बने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली में शासन ने चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता को पीडब्ल्यूडी बरेली के मुख्य अभियंता के पद पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया है। इससे पहले वे लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता थे। मुरादाबाद के चीफ इंजीनियर कमला शंकर चौधरी के पास बरेली का अतिरिक्त चार्ज था।

चंद्रशेखर बने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता

बरेली। शासन ने तत्काल प्रभाव से चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता का पीडब्ल्यूडी बरेली क्षेत्र के मुख्य अभियंता पद पर ट्रांसफर किया है। चंद्रशेखर अभी तक लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता थे। अभी तक मुरादाबाद के चीफ इंजीनियर कमला शंकर चौधरी के पास बरेली का भी अतिरिक्त चार्ज था।

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