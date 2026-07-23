चंद्रशेखर बने पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता
बरेली में शासन ने चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता को पीडब्ल्यूडी बरेली के मुख्य अभियंता के पद पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया है। इससे पहले वे लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता थे। मुरादाबाद के चीफ इंजीनियर कमला शंकर चौधरी के पास बरेली का अतिरिक्त चार्ज था।
बरेली। शासन ने तत्काल प्रभाव से चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता का पीडब्ल्यूडी बरेली क्षेत्र के मुख्य अभियंता पद पर ट्रांसफर किया है। चंद्रशेखर अभी तक लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता थे। अभी तक मुरादाबाद के चीफ इंजीनियर कमला शंकर चौधरी के पास बरेली का भी अतिरिक्त चार्ज था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें