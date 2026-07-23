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देश की आजादी में चंद्रशेखर आजाद का बलिदान अमूल्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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बिंदकी, उत्तर प्रदेश। आजाद हिंद सेवा समिति ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई। पूर्व सैनिकों और समाजसेवियों ने आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर संगोष्ठी आयोजित कर उनके बलिदान को याद किया गया। संगठन के अध्यक्ष ने आजाद को राष्ट्रीय चेतना और स्वाभिमान का प्रतीक बताया।

देश की आजादी में चंद्रशेखर आजाद का बलिदान अमूल्य

बिंदकी। उत्तर प्रदेश आजाद हिंद सेवा समिति के तत्वाधान में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। संगठन और पूर्व सैनिकों समेत समाजसेवियों ने आजाद के चित्र पर पुष्प् अर्पित कर दीप जलाए। इसके बाद एक गोष्ठी के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा देष के प्रति बलिदान को याद किया। गुरूवार को ललौली चौराहा के पास महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और ब्रिटिश हुकुमत को दांतो तले चने चबाने पर मजबूर करने वाले चंद्रशेखर आजाद को जयंती पर याद किया। आजाद हिंद सेवा समिति के संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजीवांश संघर्ष के साथ देशवासियों में स्वाभिमान आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया था।

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उन्होंने अपने साहस अटूट संकल्प और सर्वाोच्च बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा प्रदान की थी, वह सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने पूर्व सैनिक कैप्टन राजकुमार सिंह राठौर, सुशील कुमार तिवारी, बीके मिश्रा, अर्जुन सिंह, नागेंद्र गुप्ता, उमाकांत शुक्ला के अलावा आदर्श व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, रामेश्वर दयालू, पूर्व चेयरमैन मुन्नालाल सोनकर, विनोद द्विवेदी, अतुल द्विवेदी को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। यहां रानू तिवारी, हरिहर दत्त तिवारी, जुगल किशोर, निरंजन श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, विवेक मिश्रा सहित तमाम लोग रहे।

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