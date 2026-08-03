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नेताजी के पोते चंद्र बोस ने टीएमसी छोड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से मोहभंग हो गया है और भाजपा और टीएमसी में कोई अंतर नहीं दिखता। वह युवाओं के नेतृत्व वाले नए राजनीतिक संगठन की स्थापना करेंगे, जो नेताजी के आदर्शों पर आधारित होगा।

नेताजी के पोते चंद्र बोस ने टीएमसी छोड़ी

नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने सोमवार को टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों से उनका मोहभंग हो गया है और उन्हें सत्ताधारी भाजपा और ममता बनर्जी की पार्टी की राजनीति में कोई अंतर नहीं दिखता। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया जब बोस ने इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले टीएमसी के साथ जुड़े थे। इससे पहले उन्होंने भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले को गलती बताया था। यह भाजपा के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष के लिए एक और राजनीतिक बदलाव है, जिन्होंने हमेशा कहा कि उनकी राजनीति पार्टी से जुड़ने के बजाय नेताजी की विचारधारा पर आधारित है।बोस

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ने कहा कि अब वह युवाओं के नेतृत्व वाले एक प्रस्तावित राजनीतिक संगठन का मार्गदर्शन करेंगे, जो नेताजी के आदर्शों से प्रेरित होगा और ध्रुवीकरण और टकराव की राजनीति का विकल्प पेश करेगा।

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